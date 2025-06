L'uomo era scomparso domenica dopo la Transumanza dal fondovalle al monte, l'allarme era stato lanciato lunedì

È stato ritrovato vivo l’uomo disperso nella zona boscata del Monte Nerone, nel territorio del comune di Piobbico (Pesaro e Urbino) e disperso da domenica quando no ha fatto ritento dopo la Transumanza. Mentre l’allarme è stato dato lunedì.

L’allarme

L’allarme era scattato dopo il mancato rientro a casa dell’uomo, che era stato avvistato l’ultima volta nella zona montana nella giornata di domenica. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, hanno coinvolto le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cagli, del Comando di Pesaro, i nuclei cinofili, le unità SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), uomini del Soccorso Alpino e i volontari di Protezione Civile. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le ore 14 di oggi.

Il ritrovamento

A seguito di segnalazione di un escursionista, l’uomo è stato raggiunto dai cinofili VVF, che si trovavano a poca distanza dalla posizione comunicata, l’infortunato è stato poi stabilizzato dal personale del Soccorso Alpino in collaborazione con la squadra dei Vigili del fuoco, che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza la zona al fine di consentire il recupero dell’infortunato con il verricello dall’eliambulanza per il successivo trasporto in ospedale.

