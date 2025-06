Immagine dall'archivio

Il delitto si era consumato il 9 ottobre 2024 davanti agli occhi dei due figli

Suicidio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Luzmil Toci, 31 anni, in carcere per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita intorno oggi poco dopo le 13. Il suicidio è avvenuto nell’articolazione psichiatrica del carcere sammaritano, nel quale il 31enne scontava la condanna per aver ucciso la moglie il 9 ottobre 2024 nella loro abitazione a San Felice a Cancello davanti ai loro due figli allora di 6 e 4 anni.

Cosa dice il garante dei detenuti

“Morire di pena non è un destino. Morire di carcere e in carcere responsabilizza tutti noi che siamo liberi: società civile, politica, amministrazione penitenziaria, terzo settore e volontariato”. Così Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, commentando il suicidio del 31enne detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) avvenuto oggi.

“Sono già 36 i suicidi in Italia – ricorda Ciambriello – più 78 morti per altre cause da accertare. In Campania dall’inizio dell’anno siamo a 5 suicidi: 2 a Poggioreale, 1 a Secondigliano, 1 a Santa Maria Capua Vetere e 1 nella Rems di San Nicola Baronia (Avellino). Purtroppo, siamo abituati alle morti in carcere, ci colpiscono nell’immediato ma in particolare la politica e l’amministrazione penitenziaria non si interrogano mai sul perché accadono. Dobbiamo fare tutti di più”.

Femminicidio a ottobre 2024

Era ottobre 2024 quando Luzmil Toci commise un femminicidio apparentemente senza un movente, avvenuto all’alba sotto gli occhi dei loro figli. Uccisa dal marito, strangolata davanti ai loro due figli di 6 e 4 anni, che poco dopo in videochiamata hanno mostrato alla zia il corpo senza vita della madre, ancora steso sul letto. “È stato papà“, avrebbero detto i bambini. È accaduto a San Felice a Cancello, piccolo comune del Casertano, dove Luzmil Toci, 30enne di origini albanesi, ha ucciso la moglie 24enne Eleanor, sua connazionale.

