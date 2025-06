Perquisita dalla polizia abitazioni dei militanti e la sede dell'associazione di estrema destra: sequestrati armi e simboli nazifascisti

Blitz della Polizia questa mattina nella sede di Dodici Raggi, ad Azzate, le Varesotto, e nelle abitazioni di 10 militanti del gruppo di estrema destra, tutti indagati. Tra questi anche il leader del gruppo Alessandro Limido. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare 25 armi bianche, tra tirapugni, pugnali e mazze, oltre a bandiere, stendardi ed altri oggetti contrassegnati da simboli nazifascisti, documentazione e pubblicazioni di estrema destra. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono l’apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste, oltre alla propaganda discriminatoria su base razziale, anche su internet. I poliziotti della Digos delle Questure di Varese e Milano, con il supporto di personale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno operato congiuntamente ai carabinieri del Ros di Milano.

Trovate bandiere con svastiche e fasci littori. Sotto esame l’attività social

Al vaglio della Procura di Varese più episodi e circostanze in cui militanti della Comunità “hanno pubblicamente esaltato” fatti e personalità dei regimi fascista e nazista, “talvolta nel corso di cerimonie rievocative o di commemorazione dove ne sono stati ostentati i simboli, tra cui la svastica ed il fascio littorio, come recentemente accaduto nelle ricorrenze della battaglia del San Martino”, si legge in una nota. In corso anche accertamenti sulla frequente pubblicazione sui social network di contenuti derisori e di minimizzazione della Shoah. Tra questi, un lungo video celebrativo che ritrae Hitler ed altri gerarchi nazisti pubblicato pubblicato in occasione dell’anniversario della sua nascita, l’invito per la fest di Capodanno che ritrae quattro SS in servizio che brindano in un campo di concentramento o ancora i diversi messaggi celebrativi della nota negazionista tedesca Ursula Haverbeck, con l’invito a proseguire nel suo nome ‘la battaglia contro la grande bugia’.

