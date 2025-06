La 22enne è stata ricoverata all’ospedale San Paolo

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una 22enne che, seduta sul cornicione di un tetto con gli occhi bendati, minacciava il suicidio. Nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, a Milano, a seguito di richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Ovada, dove la 22enne era salita sul tetto della struttura sedendosi, con gli occhi bendati, sul cornicione dell’ultimo piano, con l’intento di lanciarsi nel vuoto. I militari sono saliti sul tetto dell’edificio, con i vigili del fuoco, individuando la giovane. Percepito l’imminente pericolo, sono riusciti ad afferrarla alle spalle, sporgendosi nel vuoto, per riportarla in condizioni di sicurezza. La giovane è stata accompagnata all’ospedale San Paolo, dove è stata ricoverata.

