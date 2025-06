Luigi Vicinanza: "Abbiamo iniziato a rimuovere lo sfasciume urbano"

Conferenza stampa di Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, per fare il punto a quasi un anno dal suo insediamento dopo due anni e mezzo in cui il Comune è stato commissariato.

Una conferenza ampia in cui il sindaco ha toccato diversi temi affrontati dall’amministrazione, dalla riqualificazione del rione Savorito alla lotta contro la criminalità. “Sicuramente abbiamo rimesso in movimento la città, abbiamo iniziato a rimuovere lo sfasciume urbano e stiamo provando a dare speranza alla città”, ha dichiarato Vicinanza.

Il primo cittadino ha avuto modo di rispondere alle parole di Sandro Ruotolo, che avevano puntato il dito contro l’Amministrazione. “Io non conosco spacciatori e pusher, non li ho mai frequentati, e credo che in questo consesso nessuno frequenti spacciatori e pusher. Quel brutto episodio, dal quale abbiamo preso le distanze, non può sporcare l’immagine della città. Il compito della nostra Amministrazione è tenere i clan fuori dalla porta” ha dichiarato il sindaco, durante la conferenza stampa, riferendosi alle polemiche che hanno riguardato la festa della Juve Stabia. “Con Sandro Ruotolo ci conosciamo da quasi mezzo secolo, evidentemente su Castellammare, in questa fase, non ha informazioni adeguate al ruolo. Con Sandro c’è sempre discussione e confronto io sono sempre disponibile. Lo inviterei a una passeggiata a Castellammare? Certo, se viene” ha concluso il sindaco Luigi Vicinanza.

