L'avvocato Augimeri: "Il processo è stato rinviato il 15 luglio"

“Oggi è stata richiesta l’applicazione del codice 516 Cpp, una modifica del capo di imputazione. Erroneamente i pm hanno posto in essere una modifica sostanziale della condotta parlando di bilancio consolidato e non di esercizio di bilancio. Il giudice ha accolto le nostre richieste, rimettendo in termini l’imputato per poter chiedere il rito alternativo e quindi poter chiedere l’abbreviato o il patteggiamento, ma anche integrare la lista testimoni”. Lo ha dichiarato l’avvocato Antonella Augimeri, che assiste l’ex consigliere Massimo Cipriani nel processo sul caso Visibilia in cui Daniela Santanchè e altri ex amministratori del gruppo da lei fondato sono accusati di falso in bilancio. “Il processo è stato rinviato il 15 luglio, la cancelleria notificherà le modifiche agli imputati che, consultandosi con i propri difensori, valuteranno se accedere al rito alternativo o proseguire all’apertura del dibattimento”, ha aggiunto l’avvocato.

