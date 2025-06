I carabinieri sono rimasti nella villetta per più di sei ore

Sono terminati dopo oltre sei ore nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco, i rilievi dei Ris e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I militari, attraverso rilevatori laser e droni, hanno effettuato una ricostruzione 3D degli ambienti della casa per effettuare una comparazione con le immagini del 2007 in modo stabilire l’esatta dinamica dell’omicidio e della disposizione delle tracce di sangue di Chiara Poggi all’interno dell’abitazione. In casa, oltre ai genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, era presente anche Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, e il consulente della famiglia Davide Radaelli.

