L'avvocato Taccia: "I Poggi erano in casa, tranquilli e disponibili"

“Hanno fanno le verifiche in tutta l’area del pianoterra: entrata, base scala, sopra la scala, sulla scala, giù e il bagno. L’ispezione di oggi era finalizzata per cercare precisamente le tracce rinvenute nel 2007 su muri, piastrelle del pavimento. Hanno parlato di una triangolazione delle tracce, impronte, sangue relative all’omicidio, quanto spazio ci fosse al millimetro tra una traccia e l’altra. Hanno guardato tutto, non solo sulla traccia 33”. Lo ha detto l’avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, al termine del sopralluogo nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco. A chi le chiedeva se venisse ipotizzato un altro modo di uccidere, l’avvocata ha detto: “No, non si può dire. Bisogna aspettare gli accertamenti. Avevano già analizzato le tracce rinvenute, ma volevano posizionare al millimetro ogni traccia. Con il laser scanner faranno una mappa in 3D della casa, il Ris di Cagliari ha effettuato i rilievi. I Poggi erano in casa, tranquilli e disponibili”.

