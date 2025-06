Foto dall'archivio

Fermato un 19enne per l'aggressione

Un ragazzo è stato ucciso a coltellate in spiaggia a Varcaturo, in provincia di Caserta. Le volanti della polizia, secondo quanto si apprende, hanno già bloccato un 19enne presunto autore dell’aggressione, che si trova ora in commissariato a Castel Volturno.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima – Nicola Mirti, 18enne di Mugnano (Napoli) – sarebbe stato colpito da più di un fendente, in un lido balneare della località al confine tra Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Soccorso da un ambulanza di passaggio, il giovane è stato trasportato già in fin di vita all’ospedale di Pozzuoli, dove poi è stato constatato il decesso. In corso le indagini della polizia per definire la dinamica accertare il movente della lite.

Un’altra aggressione a un giovane a Vicenza

Si tratta del secondo giovane accoltellato nel giro di poche ore: un altro caso a Vicenza, dove la vittima non è morta ma è ricoverata in terapia intensiva. Si tratta di un ragazzo minorenne che è stato accoltellato al torace in un parcheggio di Vicenza, ieri sera intorno alle 22.30. A dare l’allarme, secondo quanto si apprende, alcune persone all’interno di un locale poco distante dove il giovane, di origine albanese, era giunto per chiedere aiuto dopo l’aggressione. Il ragazzo è stato quindi trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale San Bortolo, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica ma non in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nella zona del Park Cattaneo. Si tratta di un luogo frequentato da spacciatori e assuntori di droga, non lontano dalla stazione. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Vicenza. Possibile un tentativo di rapina, ma non si escludono altre ipotesi.

