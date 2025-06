Foto dall'archivio di rilievi dei carabinieri

Un ragazzo minorenne è stato accoltellato al torace in un parcheggio di Vicenza, ieri sera intorno alle 22.30. A dare l’allarme, secondo quanto si apprende, alcune persone all’interno di un locale poco distante dove il giovane, di origine albanese, era giunto per chiedere aiuto dopo l’aggressione. Il ragazzo è stato quindi trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale San Bortolo, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica ma non in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nella zona del Park Cattaneo. Si tratta di un luogo frequentato da spacciatori e assuntori di droga, non lontano dalla stazione. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Vicenza. Possibile un tentativo di rapina, ma non si escludono altre ipotesi.

Reati tra minori e baby gang

Durante il biennio 2022-2023, 73 province italiane hanno registrato attività violente o devianti da parte di baby gang. È quanto si legge nel nuovo report su Criminalità minorile e gang giovanili del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

In prevalenza sono composte da un numero inferiore alle 10 unità, soprattutto maschi tra i 15 e i 24 anni. Nella maggioranza dei casi, le gang giovanili attive hanno compiuto atti di bullismo, risse, percosse e lesioni, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica.

