Al corteo pro Palestina si attendono 50mila persone

Roma blindata e un altro sabato di ‘passione’ per i romani che rimarranno in città. Domani, infatti, con la drammatica situazione a Gaza, è previsto un corteo pro Palestina che porterà in strada fino a 50mila persone.

La manifestazione per Gaza

Una manifestazione annunciata da tempo, promossa dai partiti di centrosinistra e sostenuta da movimenti, associazioni e singoli cittadini, con partenza alle 14 da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo a Porta San Giovanni.

Il piano di sicurezza

L’imponente piano di sicurezza è stato definito nei dettagli durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e perfezionato al tavolo tecnico che si è tenuto in Questura a Roma. Per l’ordine pubblico in piazza saranno presenti, lungo tutto il percorso che seguiranno i manifestanti, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, investigatori della Digos, della polizia scientifica e del nucleo informativo del comando provinciale dei carabinieri di Roma che vigileranno, con attenzione particolare, agli obiettivi sensibili per prevenire eventuali azioni dimostrative.

Il leader sul palco

Sul palco di piazza San Giovanni prenderanno la parola i leader dell’opposizione, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il corteo esprimerà le richieste contenute nella mozione unitaria presentata in Parlamento, sul cessate il fuoco immediato a Gaza, sulla sospensione dell’invio di armi a Israele, sull’accesso libero agli aiuti umanitari e lo stop all’accordo di associazione UE-Israele. A differenza delle precedenti manifestazioni, organizzate in passato, non parteciperanno gruppi esplicitamente pro Palestina, ma solo diverse realtà associative, tra cui l’Aoi (Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale – ndr) e la Fondazione PerugiAssisi.

Il piano per la viabilità

Il Comune di Roma e la polizia locale di Roma Capitale, con i Servizi di Roma Mobilità, hanno predisposto un piano per la viabilità. Già dalle prime ore di sabato mattina, scatteranno divieti di sosta in piazza Vittorio, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice. Diverse strade saranno chiuse completamente al traffico, mentre numerose linee di bus subiranno deviazioni o limitazioni, tra queste le linee 3, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665 e la linea 792.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata