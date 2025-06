Vittima minacciata con una pistola e costretta a consegnare 13mila euro

Due persone sono state arrestate dai carabinieri e altre due denunciate a piede libero per estorsione aggravata ai danni di un giovane di Lioni, in provincia di Avellino. I militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip su richiesta della Procura di Avellino. Gli arrestati, uno dei quali già sottoposto a sorveglianza speciale, avrebbero minacciato la vittima anche con una pistola, costringendola a consegnare 13mila euro in contanti. Gli altri due indagati, accusati di aver partecipato attivamente all’estorsione, sono stati perquisiti. Le indagini si sono avvalse di testimonianze, immagini di videosorveglianza e controlli sui flussi di denaro su conti intestati a terzi.

