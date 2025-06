Sarebbe stato lui ad appiccare le fiamme nell'appartamento al quarto piano da cui si è lanciata Suali Leal Barbosa. La porta era chiusa dall'esterno

È stato fermato nella tarda serata di ieri, giovedì, con l’accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso, il compagno della donna di 48 anni che due notti fa è morta dopo essersi lanciata dal suo appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, a Milano, per cercare di sfuggire al rogo dell’abitazione che sarebbe stato appiccato proprio dal convivente. Per tutto il pomeriggio l’uomo era stato interrogato in Questura.

La porta era chiusa dall’esterno, urla prima del rogo

La 48enne Sueli Leal Barbosa, dopo essersi gettata dal quarto piano, è stata soccorsa e portata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare ed è morta qualche ora più tardi. Secondo gli accertamenti della polizia di Stato la porta di casa era chiusa dall’esterno, e i vicini di casa avevano sentito delle grida poco prima del rogo: potrebbe essersi trattato di una lite ma anche di urla di paura per le fiamme. Secondo alcuni vicini, la donna stava vendendo casa: chi ha visto l’appartamento nei giorni scorsi l’ha descritto come molto in ordine e curato.

Un’amica della vittima: “Il fidanzato era violento”

Il convivente della vittima, un 45enne brasiliano connazionale di Barbosa, è stato raggiunto dalle forze dell’ordine in un bar in zona piazzale Loreto. Un’amica di Barbosa aveva raccontato a LaPresse di essersi allontanata dalla vittima “perché il suo fidanzato, anche lui brasiliano, non mi piaceva, era una persona cattiva, un violento, la minacciava”. E sulla vittima diceva: “La conosco da anni da quando sono arrivata qui dal Brasile. Era una persona meravigliosa, un’ottima infermiera“.

