L'aggressore ha accettato di uscire e sarà portato in ospedale

Un uomo di 89 anni si è barricato all’interno di un’agenzia immobiliare a Jesi (Ancona). L’uomo ha ferito al braccio, con un coltello, un carabiniere che era intervenuto. Successivamente, ha accettato di uscire. Sarà portato in ospedale. Questa è la prima volta che l’uomo manifesta il suo disagio. Sul posto carabinieri, Polizia di Stato, polizia di locale, vigili del fuoco e sanitari. Stanno rientrando ora anche i vicini di casa.

Da chiarire i motivi del gesto

Sono da chiarire le cause che hanno spinto l’uomo, 89 anni, a barricarsi all’interno dell’agenzia immobiliare. A quanto apprende LaPresse, non è chiaro se l’uomo viva sopra l’agenzia. La causa del gesto potrebbe essere una richiesta di sfratto, tesi accreditata ma non confermata. È invece confermata l’assenza di una tanica di benzina come sembrava avere con sé all’inizio.

