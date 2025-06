Una jeep bianca contro la serranda in retromarcia: il tentativo di furto in un'attività di commercio all'ingrosso di oggetti preziosi

Banda delle spaccate in azione nella notte tra il 4 e il 5 giugno a Roma, nel quartiere Ostiense. Un gruppo di malviventi ha tentato di sfondare l’ingresso della Sodo Migliori, una società che opera nel commercio all’ingrosso di oggetti preziosi, con sede a via dei Conciatori. Dalle immagini riprese col telefonino da un vicino, svegliato dal rumore, si vede una jeep bianca sfondare la serranda a retromarcia. La persona alla guida ha poi cercato di scardinare anche il portone blindato del laboratorio, mentre i suoi complici tenevano alzata la serranda. Dopo vari tentativi non andati a buon fine, i malviventi si sono dati alla fuga. Nessun bottino quindi, ma danni per “centinaia di migliaia di euro” secondo una stima del titolare dell’attività.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata