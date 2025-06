I reparti passati in rassegna da La Russa e Crosetto, poi la carica a cavallo

La festa per i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri va in scena a Roma, nella cornice di Villa Borghese. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, passano in rassegna i reparti. La manifestazione si conclude con la tradizionale carica a cavallo.

