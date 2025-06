L'uomo si era finto un turista ed è stato fermato dalla Polizia

Ha parcheggiato il suo scooter in via Collatina e, col casco ancora indossato, è entrato in una farmacia fingendosi un turista ed abbozzando frasi senza senso in inglese. Poi, ha minacciato le commesse e ha messo a segno l’incasso. L’uomo, identificato come un quarantaseienne di origini pugliesi, è stato fermato dalla Polizia di Stato. È accaduto nel primo pomeriggio, nella zona di grotta di Gregna a Roma. Il sedicente turista avrebbe, fin da subito, puntato la cassa più vicina, rovistando tra i cassetti alla ricerca del denaro. Sottratti alla cassa 650 euro, è scappato via a bordo del suo scooter. È stata una Volante a notare, non distante dal luogo della rapina, un uomo che sembrava corrispondere alle descrizioni fornite nella segnalazione all’ 112. Fermato per un controllo, è stato poi riconosciuto come la persona che, poco prima, aveva messo a segno il colpo.

