Presidio in piazza San Fedele come chiesto dal consiglio comunale

Proiettata per circa 3 ore sulla facciata posteriore di Palazzo Marino a Milano, la scritta “All eyes on Gaza“, come chiesto dal consiglio comunale meneghino di lunedì 26 maggio con un ordine del giorno a prima firma di Francesca Cucchiara (Europa Verde). Contemporaneamente, nella piazza, si è tenuto un presidio prima con un minuto di silenzio e poi con fiaccole e bandiere. A organizzare la manifestazione quattro consiglieri di maggioranza: la stessa Francesca Cucchiara e poi Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd, Marzia Pontone della lista Sala e Giulia Pastorella di Azione, e vi hanno aderito partiti (Europa Verde, Sinistra Italiana, Pd, Movimento 5 Stelle e Rifondazione), associazioni e sindacati (Anpi, Cgil, Arci, Sentinelli di Milano).

