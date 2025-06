Le parole della mamma di Chiara Poggi: "Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice, non aveva misteri, non aveva segreti"

La famiglia di Chiara Poggi fa sentire la propria voce dopo le ultime notizie sul delitto di Garlasco e le possibili ricostruzioni fatte da giornali e trasmissioni tv. Nelle ultime ore sono infatti arrivate, a breve distanza l’una dall’altra, prima la dichiarazione dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, e poi le parole della mamma della vittima, Rita Poggi.

Delitto Garlasco, le parole di Rita Poggi: “Disgustati dalle illazioni”

In una dichiarazione rilasciata con il marito davanti alle telecamere delle tv, Rita Poggi ha sottolineato che la famiglia è disgustata “dalle affermazioni che sono state fatte in questi giorni nella varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente disgustoso e squallido, non ho parole per definirlo”. “Nostra figlia – ha aggiunto la madre di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007 – era una ragazza pulita, semplice, non aveva misteri, non aveva segreti, non aveva amanti. Ho sentito anche quello ieri sera. Quello che è grave è che si fanno delle insinuazioni su una ragazza che non si può difendere. Questo è il massimo che si poteva fare. Non lo so chi ha interesse, però adesso è giunto il momento di dire basta. Noi non tollereremo più che si infanghi la memoria di nostra figlia”.

Legali Poggi: “Contro noi e Chiara una campagna diffamatoria”

La famiglia di Chiara Poggi “è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno la amata Chiara. Ieri sera la trasmissione le Iene ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un ‘uomo adulto’, utilizzando a tal fine le risalenti dichiarazioni di una persona deceduta, già all’epoca ritenute del tutto false”. Così i legale della famiglia della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna annunciando che “la famiglia Poggi provvederà da parte sua ad ogni opportuna iniziativa giudiziaria a tutela della dignità e dell’onore di Chiara”.

