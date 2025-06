Lo sciopero indetti dai Cobas Lavoro Privato/coordinamento ferrovieri fino alle 23

Sciopero dei treni del 3 giugno 2025: a scioperare sono gli addetti alla manutenzione, personale dei treni che non impatta direttamente sulla circolazione ma che potrebbe comunque provocare disagi e conseguenze per la circolazione nazionale dei treni della rete Rfi.

Alle 7.40 di questa mattina, 3 giugno, si legge sul sito Trenitalia: “In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale”.

Da chi è stato indetto lo sciopero dei treni

Lo sciopero è stato indetto dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi e dai Cobas/coordinamento ferrovieri. Dura dalla mezzanotte all’una di notte del 3 giugno 2025.

Non si tratta dei macchinisti che lavorano direttamente alla rete ferroviaria ma soprattutto di manutentori che intervengono in caso di guasto o problemi.

I treni garantiti in caso di sciopero

Poiché l’impatto non dovrebbe essere particolarmente forte sulla circolazione, è probabile che molti treni viaggeranno regolarmente. In ogni caso, i treni garantiti in caso di sciopero sono segnalati nell’apposita sezione del sito di Trenitalia. Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Disagi sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza

Persistono intanto alcuni disagi sulla rete ferroviaria. Il principale riguarda il fatto che da lunedì 21 aprile, i treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze effettuano fermata straordinaria nella stazione di Campomigliaio secondo la tabella allegata sul sito di Trenitalia. Da lunedì 5 maggio, si effettuano corse con bus in aggiunta all’offerta commerciale tra Faenza e Marradi.

Fino a martedì 10 giugno sono previste corse con bus tra Borgo San Lorenzo e Marradi.

