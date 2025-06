Il presidente della Regione Marche con il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Prisco

“Un altro passo importante. Voglio ringraziare il Governo, il sottosegretario Prisco e il ministro”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell’incontro a Pesaro con il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, per la firma del Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, sede del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, a Case Bruciate di Pesaro. “Oggi inizia un’altra procedura importante per la città di Pesaro e tutto il nord della nostra regione – ha aggiunto -. Oggi è una giornata importante perché con la firma di questo protocollo si assegna ad ognuno la propria responsabilità, si individua un percorso e si cerca di mettere in funzione tutte le iniziative che dovranno portare alla realizzazione del cantiere”. Sulle tempistiche il presidente Acquaroli ha detto: “Ovviamente non sarà un percorso immediato e imminente perché, come abbiamo visto per gli ospedali, passare dalla presa in carico alla progettazione. Così come per gli iter autorizzativi e poi alla fase di cantierizzazione un percorso abbastanza importante”.

