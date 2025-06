Le immagini mostrano dense nuvole grigie fuoriuscire dal cratere di sud-est del vulcano

Turisti e residenti di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ammirano la grande colonna di cenere e di fumo fuoriuscita a seguito della nuova eruzione dell’Etna di oggi, lunedì 2 giugno. Le immagini mostrano dense nuvole grigie fuoriuscire dal cratere di sud-est del vulcano, situato sulla costa orientale della Sicilia. Un tremore vulcanico è stato rilevato nella notte di domenica, intensificandosi gradualmente fino a raggiungere il picco poco prima delle 3 del mattino, ora locale, di lunedì. Non si registrano vittime o feriti e il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha detto che la situazione è sotto controllo e non ci sono pericoli per la popolazione. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riferito che l’Etna è stato interessato da “esplosioni di intensità crescente” nelle ultime settimane.

