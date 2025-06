L'incidente poco dopo l'una e mezza della notte

Tragedia nella notte sulla Statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Un giovane di 35 anni residente a Termoli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto al chilometro 125+600 della statale Adriatica poco dopo l’una e trenta della notte. Per cause in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, finendo contro un muretto di contenimento.

Dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco e per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso e del distaccamento di Termoli, i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. La squadra del 115 è ancora sul posto, insieme ai carabinieri di Montenero, e sta aspettando il magistrato della Procura della Repubblica di Larino, competente per territorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata