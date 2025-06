Le vittime sono due uomini di 50 e 54 anni

Due uomini sono stati trovati privi di vita in un’abitazione intorno alle 8, in piazza dell’Unità, a Bologna. Secondo quanto riferito dalla questura , i due sono stati uccisi in modo violento, con arma da taglio. Le vittime sono due uomini di 50 e 54 anni, incensurati e conviventi. Il 50enne, nato a Bologna, è stato trovato eviscerato, cioè con una ferita all’addome con fuoriuscita delle viscere, mentre il 54enne, sgozzato, era nato ad Arezzo. Sul luogo del ritrovamento la Polizia scientifica ha compiuto i rilievi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata