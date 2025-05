E' avvenuto nel cortile della casa dello zio della bambina

Una bambina e sua nonna sono state aggredite da tre pitbull rimanendo ferite in modo grave. E’ accaduto poco dopo le 14 ad Agliana (Pistoia), nella frazione di San Michele, in via Panaro. L’aggressione sarebbe avvenuta nel cortile della casa dello zio della bambina. I cani, da quanto si apprende, apparterrebbero all’uomo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per le indagini. La bambina è stata portata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivata in codice rosso per una ferita a una gamba. La nonna, che sarebbe intervenuta per difendere la nipotina, è stata morsa in più parti del corpo e trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Pistoia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata