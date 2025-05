Le ragazze: "Vogliamo sentirci libere"

Flash mob dei compagni di scuola di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola. “La famiglia di Martina, colpita da questo lutto, non deve essere lasciata sola”, dice uno studente.

Le ragazze sottolineano: “Siamo stanche di essere ancora una volta qui a riunirci per gridare a nome di una donna, perché non si può parlare di infanticidio, è femminicidio. Le hanno tolto il diritto più grande che un essere umano possa avere. Siamo stanche di non sentirci libere, come donne abbiamo sempre paura e non è giusto che dobbiamo ancora vivere così nel 2025, non si può sentire che sia stato un raptus. Noi dobbiamo sentirci libere“, dicono le compagne di scuola di Martina.

