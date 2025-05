Il femminicidio dopo una lite. La vittima è stata portata in ospedale in gravissime condizioni, ma non ce l'ha fatta

Una lite culminata in un femminicidio: mercoledì pomeriggio una donna di 61 anni è stata colpita con diverse coltellate all’addome dal marito, anche lui 61 anni, a Grugliasco in provincia di Torino. La vittima, portata in ospedale in gravissime condizioni, è morta giovedì mattina intorno alle 9 alle Molinette. L’aggressione da parte dell’uomo era avvenuta nell’appartamento della coppia. Sul posto c’era anche la figlia 24enne, che non è stata aggredita. Subito dopo il fatto, la 61enne era stata trasportata d’urgenza all’ospedale dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma non ce l’ha fatta. Sono intervenuti i carabinieri.

