Il movente del delitto sarebbe sentimentale: il 18enne non avrebbe accettato la fine della loro relazione

Nella notte tra martedì e mercoledì, in seguito ad attività di indagine e ricerche ininterrotte, i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato senza vita la 14enne Martina Carbonaro, che era scomparsa da Afragola (Napoli) lo scorso 26 maggio. La sua sparizione era stata denunciata dalla madre. Il corpo della giovane era nascosto in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio “Moccia” di Afragola. Le indagini sono in corso sotto il coordinamento del pm di turno della procura di Napoli nord.

L’ex fidanzato confessa l’omicidio

L’ex fidanzato 18enne della ragazzina, Alessio Tucci, ascoltato dal pm della Procura di Napoli Nord e dai Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, ha confessato l’omicidio. Il movente sarebbe sentimentale: la 14enne lo avrebbe lasciato di recente e lui non accettava la fine della loro relazione. Tucci è stato fermato per omicidio volontario.

La madre della vittima: “Chi ti ha fatto male la pagherà”

“Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto”, ha scritto su Facebook la madre della ragazzina. “Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre“, si legge nel post della madre Fiorenza, che ha pubblicato una foto in bianco e nero della giovane.

