Il documento è stato presentato per fare un bilancio sulle attività sanitarie e la qualità dei tempi

È stato presentato presso la sede dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) il Report 2023 sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e dialogo tra professionisti del Servizio Sanitario Regionale, rappresentanti istituzionali e associazioni di cittadini e pazienti, con l’obiettivo di promuovere un approccio sempre più condiviso e integrato alla gestione dell’oncologia a livello nazionale.

Il 2023 per le Marche

Per la Regione Marche, il 2023 è stato un anno di profonda trasformazione, segnato dalla riorganizzazione complessiva del sistema sanitario secondo quanto previsto dalla legge regionale 19/2022. Il nuovo assetto – che ha visto la nascita di 5 Aziende Sanitarie Territoriali, affiancate dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e un IRCCS – ha posto le basi per un’assistenza più capillare e coordinata. In questo contesto è stata istituita la nuova Rete Oncologica Regionale Marche (R.O.Re.M.), segnale concreto della volontà della Regione di rafforzare la governance e migliorare l’efficienza e l’equità delle cure oncologiche.

Le analisi Agenas

Il Report AGENAS, pur fotografando una fase di transizione tra due diversi modelli organizzativi, riconosce importanti punti di forza del sistema oncologico marchigiano. In particolare, le Marche si distinguono per l’alto livello di sicurezza e qualità degli interventi chirurgici per tumore alla mammella e al polmone, e per la buona accessibilità delle prestazioni di chemioterapia e radioterapia in prossimità della residenza dei pazienti, a testimonianza di un sistema in grado di offrire cure tempestive e di qualità su tutto il territorio.

Le analisi e le raccomandazioni fornite da AGENAS confermano la validità del percorso intrapreso dalla Regione, che nel corso del 2024 ha già concretizzato importanti interventi: è stato avviato il modello di governance clinica delle reti, con particolare attenzione alla rete oncologica; sono state attivate le prime strutture territoriali integrate tra loro anche grazie all’implementazione di nuovi sistemi informatici; è iniziato l’iter di digitalizzazione della cartella clinica unica regionale, inclusa la cartella oncologica; è proseguito lo sviluppo e aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, fondamentale per una gestione moderna e trasparente del percorso di cura.

Il segnale di miglioramento

Un segnale concreto del miglioramento in atto è rappresentato dalla significativa riduzione dei tempi di attesa per interventi chirurgici oncologici: nel 2024 i tempi medi regionali sono scesi a 34 giorni per il tumore alla mammella (da 50), 26 per l’utero (da 62) e 24 per il colon (da 72), avvicinandosi o raggiungendo la soglia clinica raccomandata dei 30 giorni. Questi risultati confermano che la Regione Marche ha intrapreso la strada giusta per garantire ai cittadini un modello di cura oncologica sempre più efficace, equo e integrato, basato sulla piena collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti e centrato sui bisogni reali delle persone.

