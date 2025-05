Domani, dalle 9.30, alla Loggia dei Mercanti di Ancona

Approfondire il ruolo strategico della cybersicurezza nella tutela dei cittadini, delle istituzioni e del sistema produttivo, promuovendo proattivamente la cultura e gli strumenti di prevenzione, protezione e contrasto contro le minacce digitali.

Di questo tema di grande attualità si parlerà giovedì 29 maggio (ore 9:30 presso la Loggia dei Mercanti) al convegno “La cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: prevenire, proteggere, contrastare”, promosso in collaborazione dalla Regione Marche e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

La partecipazione del sottosegretario Mantovano

L’evento vedrà la partecipazione di autorità istituzionali nazionali e regionali: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il keynote speech sarà affidato a Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; tra gli interventi sono previsti quelli del vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e della Vice direttrice generale dell’ACN Nunzia Ciardi.

Una mattinata ricca di interventi

Interverranno anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona Roberto Rossi; il Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola; il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini; il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante. Per partecipare è richiesta l’iscrizione online al link: www.regione.marche.it/cybersicurezza29maggio. Per ulteriori informazioni: 0718062472 – 3351286573.

