La Commissione Sanità approva all’unanimità la proposta di legge istitutiva della Consulta delle professioni sanitarie. Strumento di partecipazione di soggetti che operano nel servizio sanitario regionale. Tredici componenti in rappresentanza di diversi ordini professionali di settore.

La Commissione Sanità (presidente Nicola Baiocchi, FdI, Vice Romano Carancini, Pd) ha votato all’unanimità la proposta di legge istitutiva della Consulta delle professioni sanitarie.

La pdl

La proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri del gruppo FdI, primo firmatario Nicola Baiocchi, è finalizzata all’istituzione di un organismo di partecipazione e confronto (la Consulta) dei soggetti che operano nel servizio sanitario regionale. La legge, il cui iter prevede il passaggio al Crel e il successivo in Aula per l’approvazione definitiva, indica in tredici unità la composizione della istituenda Consulta.

La composizione della Consulta

Nello specifico entreranno a farne parte cinque rappresentanti designati da ciascuno degli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali, due designati dall’Ordine regionale della professione di osterica, cinque designati dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, uno designato dall’Ordine della professione di fisioterapista. La legge prevede la possibilità di delega tra rappresentanti. Sarà la Giunta regionale a definire le modalità di costituzione della Consulta sentita la Commissione assembleare competente. Relatori sul provvedimento i consiglieri Nicola Baiocchi per la maggioranza e Maurizio Mangialardi (Pd) per la minoranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata