L'assessore Biondi: "Continuiamo a credere e investire nello sport marchigiano per offrire un contributo concreto alla qualità della vita"

Valorizzare l’attività sportiva e motorio ricreativa per una nuova cultura della pratica sportiva è l’obiettivo del Programma degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2025 approvato ieri pomeriggio dalla Giunta regionale. Finanziato con 3.700.000 euro, il Programma “ha lo scopo prioritario di dare un forte impulso al benessere dei cittadini – specifica l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi – perseguendo una serie di azioni orientate allo sviluppo dello ‘sport per tutti’ inteso come strumento di crescita individuale e collettiva dell’intera cittadinanza creando così le basi per l’elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare”.

Investire nello sport

“Continuiamo a credere e investire nello sport marchigiano – aggiunge Biondi – per offrire un contributo concreto alla qualità della vita della nostra comunità”.

In linea con quanto stabilito nel Piano regionale 2021/2025 e nella L.R. 5/2012, il programma definisce le misure e le azioni mirate all’evoluzione e al consolidamento del ruolo sociale, culturale, economico dello sport ma anche di prevenzione per la salute. “Un impianto strategico frutto di un intenso lavoro di concertazione e di piena condivisione con il Comitato regionale dello Sport, a testimonianza di quanto la sinergia tra istituzioni e territorio rappresenti un pilastro imprescindibile per il raggiungimento di risultarti concreti e duraturi” rileva l’assessore.

Diffondere le pratiche sportive

In particolare, mirano alla diffusione dello sport per tutti e alla promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili compreso il sostegno delle attività sportive nei penitenziari le misure 1, 2 e 9, mentre è declinata alla promozione dell’attività sportiva agonistica, al merito e all’attività nelle scuole e nei licei ad indirizzo sportivo la misura 4 e le sue azioni. La finalità dell’intervento è la promozione della funzione prevalentemente educativa dello sport, quale strumento di integrazione, condivisione e partecipazione senza discriminazioni. Al sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree interne è dedicata la misura 7. L’azione 4.4 sostiene inoltre gli eventi di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione Marche.

Riqualificare gli impianti

Forte anche l’impulso alla riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica attraverso la misura 3 del programma a cui vengono destinati 2 milioni di euro e che si pone come obiettivo quello di garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare sport in strutture moderne, sicure e all’altezza degli standard richiesti promuovendo al contempo inclusione, salute e qualità della vita.

