Le immagini del luogo del delitto

(LaPresse) – Un meccanico 60enne è stato ucciso nella serata di martedì lungo la statale 18, a Cetraro, nel cosentino, nei pressi di un’officina . Contro l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbero stati esplosi sei colpi di pistola. L’agguato è avvenuto davanti all’ingresso dell’officina, in una zona trafficata e a poca distanza dal centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cetraro, della Compagnia di Paola e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cosenza. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del delitto e risalire ai responsabili. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

