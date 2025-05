La compagna in strada coperta di sangue ha chiesto aiuto

Si indaga per omicidio per la morte di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato morto in casa a Bologna questa mattina in via Antonio Zanolini. L’uomo era riverso a terra a faccia in giù in un lago di sangue, colpito alla testa da un oggetto contundente.

A richiamare l’attenzione delle persone, che hanno poi contattato le forze dell’ordine, è stata la compagna dell’uomo, trovata in strada a piedi scalzi e con le mani sporche di sangue che chiedeva aiuto. La vittima aveva un negozio di cannabis light in città da cui, secondo le prime indagini dei carabinieri del comando provinciale di Bologna, non mancherebbe nulla.

La compagna della vittima era sotto shock quando è stata fermata e accompagnata in ospedale per i controlli del caso, e non era in grado di parlare. Al momento non sarebbe stato emesso alcun fermo o provvedimento mentre sono in corso le indagini per omicidio.

