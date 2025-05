Foto di archivio

Vasilica Potincu sarebbe stata accoltellata alla schiena. A telefonare al 112 è stato un vicino di casa

Si è consegnato ai carabinieri di Brescia l’ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne trovata morta domenica in un appartamento in Viale Stelvio a Legnano, nel Milanese. Su di lui pendeva da qualche giorno un mandato di arresto europeo per altri reati, commessi in Romania, contro il patrimonio e uno per sfruttamento della prostituzione.

La decisione dell’uomo, secondo quanto si apprende, è maturata dopo la notizia della morte della ex moglie anche per chiarire la sua posizione in merito a quanto avvenuto ieri pomeriggio.

Omicidio Legnano, la vittima accoltellata alla schiena

La vittima è stata ritrovata senza vita domenica 25 maggio nella propria abitazione: sarebbe stata accoltellata alla schiena. A telefonare al 112 è stato un vicino di casa che ha visto la porta aperta e la donna riversa per terra.

