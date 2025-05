Tra le persone che hanno perso la vita ci sono anche due minorenni

È alto il bilancio delle vittime di incidenti stradali avvenuti nel weekend. Due minorenni (una di 17, l’altro di 16 anni), un 22enne, un altro ragazzo di 20 anni e ancora un 25enne. Il fine settimana paga così il suo tributo in termini di vite alle strade che diventano luoghi mortali.

Incidenti stradali nel weekend, 5 vittime

Si chiamava Domenico Magliano, 16 anni appena, la vittima più giovane. Era in sella alla sua moto, una Yamaha 125, quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro, in un incidente avvenuto nella notte a San Giovanni a Piro, in Cilento, provincia di Salerno.

Il 16enne stava percorrendo il tratto di strada tra San Giovanni a Piro e la frazione Bosco quando ha perso il controllo della moto ed è andato a finire contro un muro, ai margini della carreggiata. Immediato l’intervento del 118 che ha portato il giovane nell’ospedale di Vallo della Lucania dove, purtroppo, è deceduto. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Sapri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Su Facebook, il Comune di San Giovanni a Piro ha annunciato l’annullamento della fiera in occasione della festa di Pietrasanta, come “segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore che ha colpito la famiglia Magliano e l’intera comunità di San Giovanni a Piro per la prematura scomparsa di Domenico, avvenuta questa notte”.

A Capannori, in provincia di Lucca, a perdere la vita è stata una ragazza di 17 anni, Valentina Tolomei. Era in sella al suo scooter quando è stata investita da un’auto. Il conducente, molto probabilmente, non si è accorto di quanto accaduto: Tolomei è stata trascinata per alcuni metri sulla strada ed è stata ritrovata senza vita in un campo vicino alla strada, via Romana, dove è avvenuto l’incidente.

Samuel Battelli, 20 anni, risultava disperso. Le sue ricerche da parte delle forze dell’ordine allertate dalla famiglia erano in corso dalla sera precedente. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte in località Tavernelle, nella Lunigiana: è stato prima travolto mentre era in scooter, poi finito in un canale, è annegato. L’allarme è scattato all’alba di domenica quando è stata segnalata la presenza di un corpo nel corso d’acqua sulla via Provinciale a Licciana Nardi. Battelli era originario di Sarzana e residente a La Spezia.

A Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, a perdere la vita, in uno dei molteplici incidenti stradali, è stato Giovanni Bortoletti, 22 anni. Era in sella a uno scooter, assieme a un suo coetaneo, quando ha perso il controllo, e sono andati a sbattere contro un palo dell’illuminazione. Per il ragazzo alla guida dello scooter non c’è stato nulla da fare: il 22enne è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato soccorso e portato in ospedale a Padova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata