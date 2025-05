Ferito un altro ragazzo. In provincia di Lucca ragazza di 17anni a bordo di un motorino travolta e uccisa da auto

È di una vittima e un ferito grave l’incidente avvenuto nella notte, poco prima delle 2, a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova: a perdere la vita un giovane di 22 anni, mentre un coetaneo è in codice rosso in ospedale. I due erano in sella a uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, sono andati a sbattere contro un palo dell’illuminazione. Per il ragazzo alla guida dello scooter non c’è stato nulla da fare: il 22enne è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato soccorso e portato in ospedale a Padova. I carabinieri di Limena sono intervenuti allertati dalla segnalazione automatica da applicazione gps iPhone del telefono della vittima. La salma del 22enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre lo scooter è stato sequestrato.

Lucca, 17enne a bordo di scooter travolta e uccisa da auto

A Capannori, in provincia di Lucca, una ragazza di 17 anni che viaggiava su uno scooter è stata investita violentemente da un’auto intorno alle 1.50 in via Romana,. L’automobilista evidentemente non si è accorto immediatamente dell’urto, visto che l’ha trascinata per alcuni metri sulla strada. La ragazza, trovata in un campo vicino alla strada, è morta sul colpo: inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari con l’ambulanza e il medico a bordo, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La giovane diciassettenne deceduta, Valentina Tolomei, era residente del comune di Capannori.

