Il corteo promosso dalla rete 'No dl Sicurezza – A pieno regime'

Almeno un manifestante è rimasto ferito negli scontri con la polizia a Roma durante il corteo promosso dalla rete ‘No dl Sicurezza – A pieno regime‘. Dopo aver imboccato via del Tritone, in direzione del Parlamento, alcune centinaia di manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa. “Ero davanti a parlare per cercare di fermare la cosa, mi hanno preso in due, mi hanno massacrato”, racconta il manifestante ferito.

