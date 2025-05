La manifestazione venerdì, hanno partecipato Cgil, Pd, Acmos, Benvenuti in Italia

Presidio a Torino per chiedere maggiore informazione relativa ai referendum dell’8 e 9 giugno, la sera di venerdì 23 maggio. “Ad oggi, lo spazio dedicato ai referendum da parte delle emittenti è gravemente insufficiente” si legge in una nota degli organizzatori. “È fondamentale ribadire l’importanza dello strumento referendario, in particolare oggi, in un contesto di fragilità democratica, come più volte sottolineato dal presidente Mattarella”. Il presidio è stato organizzato tra gli altri da Benvenuti in Italia e GenerAzione Ponte, con l’adesione di Cgil e Pd locali, e diverse altre associazioni ed esponenti della società civile di Torino. Il sit-in era simbolicamente davanti alla sede Rai di Torino.

