Indagine condotta dalle Digos della Questura di Milano

Un cittadino egiziano di 20 anni è stato arrestato in provincia di Lecco dalla polizia di Milano perché trovato in possesso di materiali per la propaganda jihadista sui social dove era amministratore di un canale. La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi il 20enne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Venerdì, come richiesto dalla Procura di Lecco, il gip ha convalidato l’arresto, predisponendo la custodia cautelare in carcere. L’arresto è scaturito all’esito di un’indagine condotta dalle Digos della Questura di Milano – Sezione Antiterrorismo Internazionale – e della Questura di Lecco e coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, in stretta sinergia con l’Agenzia di Sicurezza Esterna, e ha avuto il suo culmine nella mattinata dello scorso 21 maggio quando il giovane è stato sottoposto a perquisizione locale e domiciliare presso la propria abitazione in provincia di Lecco.

