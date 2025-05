Oltre alla persona deceduta, gli altri quattro occupanti dell'auto sono in gravi condizioni

È di un morto e quattro feriti gravi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla via Ardeatina, poco lontano da Roma. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15.30 un’auto è andata a sbattere contro un albero all’altezza del km 16. Nell’incidente un uomo ha perso la vita mentre gli altri 4 occupanti sono stati trasportati in ospedale, tutti in gravi condizioni. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pomezia ha liberato tutte le persone incastrate con l’aiuto del personale del 118. La polizia locale ha chiuso tutta l’Ardeatina, fino alla conclusione dei rilievi stradali.

