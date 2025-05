Il 33esimo anniversario dell'attentato di Cosa Nostra in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, si sono tenute le commemorazioni al museo del Presente di palazzo Jung a Palermo, dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Si è fatto molto ma bisogna fare molto di più, come ha detto anche questa mattina Fiammetta Borsellino”, ha detto la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo. “Il lavoro fatto male da chi la verità doveva cercarla ha compromesso quasi per sempre la possibilità di arrivarci”, ha dichiarato Fiammetta Borsellino, figlia del Giudice Paolo Borsellino, ucciso da Cosa Nostra qualche mese dopo il collega e amico. Presente anche Pif, personaggio tv e regista che nei suoi film ha parlato di mafia. “Era incredibile che Palermo non avesse un museo come questo, siamo sempre stati bravi a raccontare i cattivi e non i buoni”, la sua riflessione.

