Sfilano associazioni e sindacati nel 33esimo anniversario

È partito dal teatro Massimo a Palermo il corteo cittadino di “resistenza antimafia” in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone e altre 4 persone.

“Non chiedeteci silenzio. Perché il 23 maggio resta una giornata di lotta, perché all’appello mancano tante verità e ci sono tanti buchi neri e sembra che non ci sia la volontà di trovarle”. È il messaggio degli organizzatori: Attivamente, Our voice, Coordinamento giovanile Cgil Palermo, Libera next generation, Udu Palermo, Collettivo Rutelli e Sindacato Regina Margherita, Collettivo Sirio. Da una prima stima sono circa duemila i partecipanti.

