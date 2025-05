Orari e fasce garantite su tutta la rete: ecco tutte le info

Sciopero nazionale dei treni oggi, 23 maggio 2025, che renderà la giornata difficile ai pendolari di tutta la penisola. Lo sciopero è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome e riguarda il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord, dalle ore 1.00 alle ore 24 di venerdì 23 maggio 2025. L’agitazione, come comunica Rete ferroviaria italiana, può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Alla stazione di Roma Termini si registrano cancellazioni e ritardi, in alcuni casi anche di 100 minuti come per i regionali per Formia e Nettuno.

Disagi anche per la linea Alta velocità, con alcune corse cancellate come nel caso del Frecciarossa 9605 Milano Centrale-Napoli Centrale (con partenza prevista alle 6.35) e il Roma Termini-Brescia delle 9.50.

Gli orari dello sciopero treni

Per i servizi di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia pubblicato sul sito dell’azienda

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Disagi per i pendolari: ecco i servizi minimi garantiti

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi).

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

