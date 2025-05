L'incidente nel Canalone Marinelli nel comune di Macugnaga

Uno scialpinista è morto dopo essere caduto nel Canalone Marinelli, sulla parete est del Monte Rosa nel comune di Macugnaga (Verbania). L’incidente è avvenuto in tarda mattinata a circa 2.900 metri di quota. Insieme all’uomo c’erano quattro persone che sono state messe in salvo dal soccorso alpino. L’uomo era scivolato mentre era impegnato nella discesa del Canalone Marinelli, e i suoi compagni di comitiva hanno dato l’allarme attraverso il 112, che è poi stato preso in carico dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso che, in virtù dell’ambiente impervio, ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino aggiuntivi a supporto dell’equipe a bordo. Durante un primo sorvolo sono state individuate due persone illese che sono state recuperate al verricello e trasportate a Macugnaga. Durante il secondo sorvolo del Monte Rosa è stato avvistato il disperso, che purtroppo nella caduta nel Canalone Marinelli del Monte Rosa ha riportato ferite incompatibili con la vita. Al fine di mettere in sicurezza altri compagni di escursione della vittima, si è proceduto con il recupero degli altri 3 illesi. Infine, con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si è ottenuta l’autorizzazione per il recupero della salma, sempre al verricello, e la consegna alle autorità di polizia giudiziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata