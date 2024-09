Altre tre persone sono invece rimaste ferite

Otto alpinisti sono rimasti coinvolti in una valanga sulla punta Castore del Monte Rosa, a circa 3.900 metri di quota. Uno di loro è morto mentre altri quattro sono rimasti feriti: sono stati portati dai soccorritori al rifugio Quintino Sella in località Lauson a Cogne, e da lì in elicottero ad Aosta in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Gli altri tre sono stati portati a Cervinia a disposizione del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ndr) per le informazioni utili a ricostruire quanto accaduto.

