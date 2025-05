A compiere la segnalazione è stata una passante. Indaga la polizia scientifica

A Parma è stato trovato per strada un feto. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, 22 maggio, in via Federico II°, in zona Crocetta, sul marciapiede di un piccolo parco. A dare l’allarme una donna che stava portando in giro il cane in quella strada. L’area è stata transennata.

Secondo quanto riferito dai medici legali che hanno eseguito i primi accertamenti, per il momento è impossibile stabilire se si tratti di un feto umano o animale. Le forze dell’ordine, intervenute nei minuti immediatamente successivi alla segnalazione effettuata dalla cittadina, hanno provveduto ad attivare la procedura allertando il medico legale che ha refertato il ritrovamento. Il feto risulterebbe molto piccolo, delle dimensioni di una moneta.

Al lavoro anche l’autorità giudiziaria, che dovrà fare luce sull’esatta dinamica del rinvenimento e sulla provenienza del feto. L’area è una delle più frequentate della città emiliana, specialmente nelle ore mattutine, vista la presenza di numerose aziende e attività commerciali nella vicina via Emilia.

