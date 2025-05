Il primo cittadino arrestato con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità

È stato sorpreso mentre intascava una mazzetta di 6mila euro il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. I 6mila euro, che rappresenterebbero una tranche della somma complessiva di 120mila euro indebitamente pattuita, è stata consegnata durante una cena in un ristorante di Sorrento e riguarderebbe un appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica per il periodo 2023-2026.

Un sequestro per oltre 167mila euro è stato eseguito nell’abitazione di Raffaele Guida, detto ‘sensitivo Lello’, cartomante noto per le sue apparizioni nelle tv locali: i soldi sono stati trovati in un incavo di un tavolo da biliardo. Già in precedenza, il 28 dicembre 2024, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, dopo essersi incontrato a Santa Maria a Vico con Raffaele Guida detto ‘sensitivo Lello’, era stato controllato dalla Guardia di Finanza e trovato in possesso della somma di 15mila euro in contanti, nascosta all’interno di una confezione di panettone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata