A bordo una scolaresca di 56 bambini tra i 12 e i 13 anni

Un autobus con a bordo degli studenti italiani e francesi si è schiantato contro un albero a Torino, in corso San Maurizio. Il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause da accertare andando a urtare gli alberi a bordo carreggiata. Sul pullman c’era una scolaresca di 56 bambini tra i 12 e i 13 anni. Almeno 5 i feriti.

