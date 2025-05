Roberto Massucci in sala operativa ringrazia i suoi agenti sul territorio via radio

In occasione della cerimonia inaugurale del Pontificato di Papa Leone XIV, il questore di Roma, Roberto Massucci, segue dalla sala operativa della Questura l’evolversi della situazione, in particolare dal punto di vista della sicurezza, nell’area di San Pietro.

Massucci ringrazia tutti anche via radio per “lo straordinario impegno” in occasione di “questo appuntamento storico”. “La macchina dello Stato – sottolinea – ha funzionato alla grande”.

